Operação Natal reforça policiamento no comércio capixaba

A poucos dias da chegada do Bom Velhinho, quem quer garantir os presentes embaixo da árvore precisa se antecipar e aproveitar as ofertas de fim de ano nos centros comerciais. Para que essa ida às compras seja mais segura e tranquila possível, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) deu início nesta segunda-feira (08) à Operação Natal. São 768 policiais que já estão nas ruas diariamente, distribuídos em mais de 250 viaturas, reforçando o patrulhamento nas principais áreas de comércio. O esquema especial segue até o dia 25 de dezembro. O objetivo é reduzir ocorrências de crimes como roubos, furtos e fraudes.