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Operação Natal reforça policiamento no comércio capixaba

Expectativa de incremento nas vendas é de 15% em relação ao Natal passado

Publicado em 09 de Dezembro de 2025 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 dez 2025 às 10:48
Estratégias simples ajudam a evitar o endividamento durante as compras de fim de ano (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
[Edicase] compras de fim de ano (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A poucos dias da chegada do Bom Velhinho, quem quer garantir os presentes embaixo da árvore precisa se antecipar e aproveitar as ofertas de fim de ano nos centros comerciais. Para que essa ida às compras seja mais segura e tranquila possível, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) deu início nesta segunda-feira (08) à Operação Natal. São 768 policiais que já estão nas ruas diariamente, distribuídos em mais de 250 viaturas, reforçando o patrulhamento nas principais áreas de comércio. O esquema especial segue até o dia 25 de dezembro. O objetivo é reduzir ocorrências de crimes como roubos, furtos e fraudes.
Em entrevista à CBN Vitória, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, detalha como será a atuação da corporação durante o período. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Douglas Caus - 09-12-25.mp3
O vice-presidente do Sistema Fecomércio-ES, Cláudio Pagiola Spilotalli, acredita que as vendas devem receber um incremento de até 15% em relação ao mesmo período do ano passado. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Claudio Sipolatti - 09-12-25.mp3

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