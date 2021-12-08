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Fim de Ano

Operação Natal: policiamento será reforçado no comércio capixaba

Ouça entrevista com o comandante da Polícia Militar, coronel Douglas Caus

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2021 às 12:04
Polícia Militar, PM, policial
Crédito: Carlos Alberto Silva
O mês de dezembro é marcado pelas comemorações natalinas, férias e início do verão. Devido a esses eventos, é observado um aumento considerável na circulação de pessoas nas áreas comerciais e suas adjacências, o que acaba por favorecer o cometimento de diversos delitos como furtos, roubos, e fraudes. Por isso, a Polícia Militar montou um plano para evitar potenciais ações criminosas. É a chamada "Operação Natal", que reforça, já a partir desta semana, o policiamento nas ruas até o dia 24 de dezembro em locais de maior concentração. É o que explica o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Douglas Caus - 08-12-21.mp3

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