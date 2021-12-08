Operação Natal: policiamento será reforçado no comércio capixaba

O mês de dezembro é marcado pelas comemorações natalinas, férias e início do verão. Devido a esses eventos, é observado um aumento considerável na circulação de pessoas nas áreas comerciais e suas adjacências, o que acaba por favorecer o cometimento de diversos delitos como furtos, roubos, e fraudes. Por isso, a Polícia Militar montou um plano para evitar potenciais ações criminosas. É a chamada "Operação Natal", que reforça, já a partir desta semana, o policiamento nas ruas até o dia 24 de dezembro em locais de maior concentração. É o que explica o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!