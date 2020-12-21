Operação mira lotação de embarcações, manobras e distância da areia

O verão chegou, e com ele chega a Operação Verão da Marinha do Brasil. A operação começa nesta segunda-feira (21), vai até o dia 05 de março, acontece em todo o país. No Espírito Santo, é comandada pela Capitania dos Portos do Estado. Segundo o Comandante Washington Luiz de Paula Santos, Capitão de Mar e Guerra e Capitão dos Portos do Espírito Santo, em entrevista ao CBN Cotidiano, o objetivo é conscientizar os condutores e passageiros sobre a importância das regras de segurança da navegação e preservação do meio ambiente marítimo e lacustre. A operação vai intensificar o trabalho de fiscalização naval. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Comandante Washington - 21-12-20
Você pode fazer denúncias para a Capitania pelo número 185 ou (27) 2124-6526. Ainda também há o aplicativo "praia segura" para enviar informações.