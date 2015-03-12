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ENTREVISTA

Operação Lava-Jato é como uma cirurgia para estirpar um tumor, diz Míriam Leitão

Comentarista da Rede CBN esteve em Vitória para participar do evento de assinatura de convênio para conservação de nascentes do Rio Doce

Publicado em 11 de Março de 2015 às 23:01

Publicado em 

11 mar 2015 às 23:01
Em Vitória para participar do evento de assinatura de convênio entre a Rede Gazeta e o Instituto Terra para conservação de nascentes do Rio Doce, a jornalista e comentarista da Rádio CBN Míriam Leitão passou pelo programa CBN Cotidiano e comentou temas como a inflação, o discurso de Dilma na TV e a Operação Lava-Jato. Sobre a operação, com foco na corrupção dentro da Petrobras, Míriam fez uma comparação a uma cirurgia para retirada de um câncer. Ouça a conversa.
Entrevista - Fábio Botacin - Míriam Leitão - 11-03-15

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