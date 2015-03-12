Operação Lava-Jato é como uma cirurgia para estirpar um tumor, diz Míriam Leitão

Em Vitória para participar do evento de assinatura de convênio entre a Rede Gazeta e o Instituto Terra para conservação de nascentes do Rio Doce, a jornalista e comentarista da Rádio CBN Míriam Leitão passou pelo programa CBN Cotidiano e comentou temas como a inflação, o discurso de Dilma na TV e a Operação Lava-Jato. Sobre a operação, com foco na corrupção dentro da Petrobras, Míriam fez uma comparação a uma cirurgia para retirada de um câncer. Ouça a conversa.