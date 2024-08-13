Operação flagra 176 motoristas alcoolizados na Grande Vitória

PM realiza operação e teste do bafômetro Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Os números de alcoolemia ao volante continuam a preocupar no Espírito Santo. Na noite da última sexta-feira (9), por exemplo, a operação "Força pela Vida" abordou 1.402 veículos nos municípios de Vitória, Serra e Vila Velha. Ao todo, foram realizados 1.299 testes de alcoolemia (bafômetro) e 176 condutores se recusaram a soprar o bafômetro. Apenas um motorista realizou o teste, que também deu positivo.

A operação integrou equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran), do Grupamento Tático Operacional de Vitória (GTO), da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), da Guarda Civil Municipal da Serra (GCMS) e do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT).

264 condutores foram autuados por condutas que ferem a legislação de trânsito. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Segurança no Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Fernando Stockler, detalha a operação e destaca os perigos da direção sob efeito de álcool.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Fernando Stockler - 13-08-24

Dados da Operação Lei Seca de sexta-feira (09):

- Veículos abordados: 1.402

- Testes de alcoolemia (bafômetro): 1.299

- Recusas ao teste de alcoolemia (bafômetro): 176

- Autos de infração confeccionados: 264