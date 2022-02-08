Operação Elétron: empresário mantido preso e duas construtoras investigadas

Polícia interditou fábrica de fios elétricos na Serra Crédito: Polícia Civil/Divulgação

A fase final da Operação Elétron, que apura fraude na produção e venda de fios elétricos em desconformidade com as normas estabelecidas, resultou no cumprimento de um novo mandado de prisão contra o empresário da Praia do Canto, em Vitória, responsável pela fábrica do material irregular, por tentativa de atrapalhar as investigações. Além disso, um comerciante de Cariacica, que continuava a comercializar fiação da marca Luzzano, também foi preso. Foi realizada uma força-tarefa para identificar os locais em que há instalações elétricas com fios da Luzzano. Os detalhes são do delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) da Polícia Civil, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Passamani - 08-02-22

O empresário foi preso na primeira fase da Elétron, em 10 de agosto. Por tentativa de interferir nas apurações, a Justiça emitiu novo mandado. Já no caso do lojista, o delegado afirmou que ele que sabia sobre a irregularidade dos fios, mas achou que não teria problema vendê-los. "Ele continuou vendendo. Então foi feita análise e o empresário precisou assinar um termo circunstanciado. Ele responderá em liberdade. Havia no local entre 450 e 500 metros desse fio", disse.

Nesta nova fase, também foram feitas coletas e análises de material em quatro condomínios de duas construtoras, sendo três em Vila Velha e um na Serra. Todas as amostras analisadas estavam em desacordo com as normas técnicas, segundo laudos do Ipem. A fiação pode estar aumentando o consumo de energia e colocando a vida dos moradores dos apartamentos em risco. A Kemp Engenharia e a Vivace Engenharia estão sendo investigadas por crime contra a relação de consumo, se comprovado, os administradores podem ser condenados à pena de dois a cinco anos de prisão.

O QUE DIZEM AS CONSTRUTORAS:

A Kemp Engenharia informou, em nota, que a empresa foi compradora de boa-fé e possui todos os atestados de conformidade. "Desde o início da operação, vem prestando todas as informações solicitadas pelos órgãos investigativos e está à disposição para qualquer esclarecimento", declarou.