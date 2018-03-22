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AEROPORTO DE VITÓRIA

Operação deve começar no próximo dia 30

No dia 29 de março deve ocorrer a cerimônia de inauguração do novo espaço

Publicado em 22 de Março de 2018 às 11:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2018 às 11:54
Novo Aeroporto de Vitória deverá ser inaugurado no próximo dia 29, mas operação com passageiros só deverá ocorrer no dia seguinte, 30 de março, segundo informações do diretor-presidente da JL Construções, empresa responsável pela obra, João Luiz Felix.
No entanto, apesar do representante da empresa responsável pela obra afirmar que a nova pista do aeroporto já estaria homologada, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não confirma esta informação. Por nota, a agência esclarece que o processo ainda não foi finalizado.
A nova capacidade é para embarque e desembarque de 10 milhões de passageiros por ano, o que segundo ele deve atender ao crescimento do Espírito Santo pelas próximas três décadas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Luiz Felix - 22-03-18

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