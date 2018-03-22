Operação deve começar no próximo dia 30

Novo Aeroporto de Vitória deverá ser inaugurado no próximo dia 29, mas operação com passageiros só deverá ocorrer no dia seguinte, 30 de março, segundo informações do diretor-presidente da JL Construções, empresa responsável pela obra, João Luiz Felix.

No entanto, apesar do representante da empresa responsável pela obra afirmar que a nova pista do aeroporto já estaria homologada, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não confirma esta informação. Por nota, a agência esclarece que o processo ainda não foi finalizado.

A nova capacidade é para embarque e desembarque de 10 milhões de passageiros por ano, o que segundo ele deve atender ao crescimento do Espírito Santo pelas próximas três décadas.