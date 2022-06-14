Operação desmontou esquema de falsificação de cerveja na Grande Vitória

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) deflagrou, na segunda-feira (13), uma operação de combate à falsificação de bebida alcoólica no bairro Novo México, em Vila Velha. Durante a ação, oito pessoas foram presas. Além das prisões, foram apreendidas quase 30 mil garrafas de cerveja que estavam chegando para serem adulteradas, além de mais de 2 mil garrafas de cerveja já falsificadas e prontas para venda. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, fala sobre a ação. Ouça a conversa completa!