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Fraude descoberta

Operação desmontou esquema de falsificação de cerveja na Grande Vitória

As explicações são do titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, delegado Eduardo Passamani

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 18:08

Publicado em 

14 jun 2022 às 18:08
Marcas tradicionais de cervejas estavam entre as adulteradas pelos criminosos
Marcas tradicionais de cervejas estavam entre as adulteradas pelos criminosos Crédito: Vinicius Zagoto
A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) deflagrou, na segunda-feira (13), uma operação de combate à falsificação de bebida alcoólica no bairro Novo México, em Vila Velha. Durante a ação, oito pessoas foram presas. Além das prisões, foram apreendidas quase 30 mil garrafas de cerveja que estavam chegando para serem adulteradas, além de mais de 2 mil garrafas de cerveja já falsificadas e prontas para venda. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, fala sobre a ação. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA DIONY SILVA - EDUARDO PASSAMANI - 14-06-22

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