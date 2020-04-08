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SEGURANÇA PÚBLICA

Operação das polícias para prender traficantes e homicidas no ES

Ouça os detalhes na entrevista com o novo secretário de Estado de Segurança, Alexandre Ramalho

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 10:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2020 às 10:21
100 policiais militares e civis estão nas ruas da Grande Vitória e do interior do ES nesta quarta-feira (08) para prender traficantes e homicidas. Segundo o novo secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, a estratégia é partir para cima da criminalidade.
Em entrevista nesta quarta-feira (08) à rádio CBN Vitória, o novo secretário mostrou preocupação com a liberação de detentos dos presídios neste período de pandemia. Segundo ele, há casos de criminosos que depois de ganharem a liberdade, voltaram a cometer crimes. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 08-04-20

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