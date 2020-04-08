Operação das polícias para prender traficantes e homicidas no ES

100 policiais militares e civis estão nas ruas da Grande Vitória e do interior do ES nesta quarta-feira (08) para prender traficantes e homicidas. Segundo o novo secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, a estratégia é partir para cima da criminalidade.
Em entrevista nesta quarta-feira (08) à rádio CBN Vitória, o novo secretário mostrou preocupação com a liberação de detentos dos presídios neste período de pandemia. Segundo ele, há casos de criminosos que depois de ganharem a liberdade, voltaram a cometer crimes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 08-04-20