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Turismo

Opção para as férias, saiba como curtir a temporada de baleias no ES!

Ouça entrevista com o coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo, Paulo Rodrigues

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jul 2024 às 12:06
Temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo já começou
Temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo já começou Crédito: Leonardo Merçon/Amigos da Jubarte
Está aberta a temporada de observação de baleias no Espírito Santo, e com isso, os conhecidos passeios turísticos já estão disponíveis. Os primeiros começaram a sair no início do mês de junho, com partidas de Vitória, Guarapari e Aracruz. Neste ano, quatro agências estão autorizadas a operar os serviços turísticos. Dois projetos são os responsáveis pela observação de baleias no estado: o Projeto Amigos da Jubarte e o Projeto Baleia Jubarte. A partir deles, as agências se vinculam para disponibilizar os passeios. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo, Paulo Rodrigues, fala sobre o assunto.
Estima-se que as jubartes brasileiras, hoje em franca recuperação da caça predatória que sofreram, tenham hoje um tamanho populacional próximo dos 20.000 animais (comparado com cerca de 1.000 animais quando o Projeto iniciou suas atividades, em 1988). "Essa estimativa é realizada utilizando-se dados de censos aéreos realizados pelo Projeto Baleia Jubarte e instituições parceiras, cruzeiros de avistagem e outras informações coletadas por nossas equipes de pesquisa. A população brasileira de jubartes se distribuía originalmente, durante a época reprodutiva, do Rio Grande do Norte a São Paulo; atualmente se concentra principalmente no Banco dos Abrolhos, extensão da plataforma continental recoberta por recifes de coral entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo". Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Rodrigues - 18-07-24
Serviço: para localizar uma agência, basta consultar o site do projeto. 

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