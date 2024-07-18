Opção para as férias, saiba como curtir a temporada de baleias no ES!

Está aberta a temporada de observação de baleias no Espírito Santo, e com isso, os conhecidos passeios turísticos já estão disponíveis. Os primeiros começaram a sair no início do mês de junho, com partidas de Vitória, Guarapari e Aracruz. Neste ano, quatro agências estão autorizadas a operar os serviços turísticos. Dois projetos são os responsáveis pela observação de baleias no estado: o Projeto Amigos da Jubarte e o Projeto Baleia Jubarte. A partir deles, as agências se vinculam para disponibilizar os passeios. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo, Paulo Rodrigues, fala sobre o assunto.