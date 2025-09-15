Opção de lazer ao ar livre, Jardim Botânico da Serra é revitalizado

Opção de lazer ao ar livre na Grande Vitória, o parque Jardim Botânico Lêonidas Pinto Mori, localizado na Serra, foi revitalizado. A entrega oficial aconteceu neste final de semana. O espaço fica localizado em Santo Antônio, na região de Serra Sede. As obras contemplaram, por exemplo, a recuperação da pista de caminhada, da via de acesso ao mirante, calçamento e do pórtico de entrada, além da construção de decks de madeira e vaga de food trucks e da instalação de nova iluminação, novos bancos, lixeiras e placas informativas. Segundo informações da prefeitura da Serra, o parque deve se tornar um dos principais cartões-postais da cidade, "oferecendo aos moradores um refúgio para relaxar, praticar atividades físicas e desfrutar momentos de lazer em meio à natureza".