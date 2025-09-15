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Cidades

Opção de lazer ao ar livre, Jardim Botânico da Serra é revitalizado

Ouça entrevista com a secretária de Obras do município, Izabela Roriz

Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 set 2025 às 11:07
Jardim Botânico da Serra será inaugurado no próximo sábado (13) à noite
Jardim Botânico da Serra Crédito: Edson Reis
Opção de lazer ao ar livre na Grande Vitória, o parque Jardim Botânico Lêonidas Pinto Mori, localizado na Serra, foi revitalizado. A entrega oficial aconteceu neste final de semana. O espaço fica localizado em Santo Antônio, na região de Serra Sede. As obras contemplaram, por exemplo, a recuperação da pista de caminhada, da via de acesso ao mirante, calçamento e do pórtico de entrada, além da construção de decks de madeira e vaga de food trucks e da instalação de nova iluminação, novos bancos, lixeiras e placas informativas. Segundo informações da prefeitura da Serra, o parque deve se tornar um dos principais cartões-postais da cidade, "oferecendo aos moradores um refúgio para relaxar, praticar atividades físicas e desfrutar momentos de lazer em meio à natureza".
Segundo a secretária de obras do município, Izabela Roriz, o local possui um espaço adequado para o lazer, práticas de atividade física, além de ser um refúgio verde na cidade — a maior do Estado. O jardim conta com mirantes nas duas lagoas para os visitantes contemplarem a vista. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Izabela Roriz - 15-09-25

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