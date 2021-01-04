Onze engenheiros vistoriam condomínio em que caixas d'água desabaram

Onze engenheiros vistoriam o Residencial São Roque, condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, em Cariacica, onde caixas d'água desabaram na última quarta-feira (30). A informação é do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Luiz e Silva, em entrevista ao CBN Cotidiano. Segundo ele, a autarquia intimou duas empresas e espera ouvir outras duas para confeccionar laudo que vai trazer informações sobre os danos e sugestões para intervenções no condomínio. Ouça: