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CARIACICA

Onze engenheiros vistoriam condomínio em que caixas d'água desabaram

Ouça a entrevista concedida pelo presidente do Crea-ES, Jorge Luiz e Silva, à CBN

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 jan 2021 às 17:22
Torres de água, ou caixas d'água, desabam em condomínio de Cariacica, em Padre Gabriel Crédito: Carlos Alberto Silva - A Gazeta
Onze engenheiros vistoriam o Residencial São Roque, condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, em Cariacica, onde caixas d'água desabaram na última quarta-feira (30). A informação é do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Luiz e Silva, em entrevista ao CBN Cotidiano. Segundo ele, a autarquia intimou duas empresas e espera ouvir outras duas para confeccionar laudo que vai trazer informações sobre os danos e sugestões para intervenções no condomínio. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacim - Jorge Luiz e Silva - 04-01-21.mp3

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