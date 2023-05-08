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Clima

ONU alerta que retorno do El Niño pode levar a novos recordes de calor; meteorologista explica

Ouça entrevista com a meteorologista do Incaper, Thabata Brito de Medeiros

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 10:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mai 2023 às 10:24
Temperatura, sensação térmica, calor
Temperatura, sensação térmica, calor Crédito: Pixabay-geralt
A Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, alerta que há possibilidades crescentes de que o fenômeno El Niño, tradicionalmente associado ao aumento de temperaturas, seja registrado nos próximos meses e produza ao menos dois anos de maior calor.  “Esperamos um grave aumento da temperatura global nos próximos dois anos”, afirmou em coletiva de imprensa o diretor do departamento de serviços de previsão da OMM, Wilfran Mufuma.
Segundo a organização, o fenômeno climático tem 60% de chance de chegar até final de julho, deste ano, e 80% de probabilidade que se forme até setembro. O El Niño é um padrão climático de ocorrência natural associado ao aquecimento das temperaturas da superfície do oceano pacífico tropical central e oriental. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Thabata Brito de Medeiros, fala sobre a ocorrência do fenômeno e os impactos para o Espírito Santo. Segundo ela, o fenômeno deve deixar o inverno capixaba menos severo. 
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Thabata Brito de Medeiros - 08-05-23.mp3

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