ONU alerta que retorno do El Niño pode levar a novos recordes de calor; meteorologista explica

A Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, alerta que há possibilidades crescentes de que o fenômeno El Niño, tradicionalmente associado ao aumento de temperaturas, seja registrado nos próximos meses e produza ao menos dois anos de maior calor. “Esperamos um grave aumento da temperatura global nos próximos dois anos”, afirmou em coletiva de imprensa o diretor do departamento de serviços de previsão da OMM, Wilfran Mufuma.

Segundo a organização, o fenômeno climático tem 60% de chance de chegar até final de julho, deste ano, e 80% de probabilidade que se forme até setembro. O El Niño é um padrão climático de ocorrência natural associado ao aquecimento das temperaturas da superfície do oceano pacífico tropical central e oriental. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Thabata Brito de Medeiros, fala sobre a ocorrência do fenômeno e os impactos para o Espírito Santo. Segundo ela, o fenômeno deve deixar o inverno capixaba menos severo.