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Vitória 474 anos

Ontem e hoje: a evolução histórica dos hotéis da capital capixaba

Ouça entrevista com a arquiteta e Doutora em Engenharia de Produção, Luciana Nemer

Publicado em 09 de Setembro de 2025 às 11:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 set 2025 às 11:58
Centro histórico de Vitória com destaque para a Catedral Metropolitana
Centro histórico de Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Conforme as cidades vão se desenvolvendo, deixam para trás costumes e afetos e ganham novos hábitos. As construções históricas são demolidas, prédios novos são levantados, empreendimentos mais recentes abrem as portas e a sociedade daquele município vai se adaptando, perdendo ou não sua identidade. As mudanças na região são tantas que impactam até nos tipos de hotéis que uma cidade pode oferecer. Essa é a tese da Doutora em Engenharia de Produção e professora da Universidade Federal Fluminense, Luciana Nemer. No caso da cidade de Vitória, na década de 1980, quando o eixo socioeconômico passou para a região da Praia do Canto, os hotéis com estética clássica palaciana do Centro foram esquecidos. Hoje, são poucos os que resistem às mudanças do tempo - e da sociedade. Ouça a conversa completa e entenda como se deu a evolução dos hotéis de Vitória ao longo dos anos.
Para acesso à pesquisa, acesse: https://mapa.cultura.es.gov.br/agente/21110/#info
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - LUCIANA NEMER - 09-09-25

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