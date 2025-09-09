Ontem e hoje: a evolução histórica dos hotéis da capital capixaba

Conforme as cidades vão se desenvolvendo, deixam para trás costumes e afetos e ganham novos hábitos. As construções históricas são demolidas, prédios novos são levantados, empreendimentos mais recentes abrem as portas e a sociedade daquele município vai se adaptando, perdendo ou não sua identidade. As mudanças na região são tantas que impactam até nos tipos de hotéis que uma cidade pode oferecer. Essa é a tese da Doutora em Engenharia de Produção e professora da Universidade Federal Fluminense, Luciana Nemer. No caso da cidade de Vitória, na década de 1980, quando o eixo socioeconômico passou para a região da Praia do Canto, os hotéis com estética clássica palaciana do Centro foram esquecidos. Hoje, são poucos os que resistem às mudanças do tempo - e da sociedade. Ouça a conversa completa e entenda como se deu a evolução dos hotéis de Vitória ao longo dos anos.