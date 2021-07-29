Ônibus proibidos de circular na Rota do Lagarto aos finais de semana e feriados

A circulação de ônibus e micro-ônibus de turismo na Rota do Lagarto, na Pedra Azul, está proibida durante sábados, domingos e feriados. É o que prevê um novo decreto do município de Domingos Martins, na região Serrana do Estado. A medida, que passa a funcionar neste sábado (31), é definitiva e foi tomada pela prefeitura em conjunto com a organização Montanhas Capixabas Convention, empresários da região e com a comunidade. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a executiva de projetos do Montanhas Capixabas Convention, Andreia Rosa, explicou que a principal motivação foi a de melhorar a mobilidade de veículos na região. A Rota do Lagarto, zona essencialmente turística, de hotelaria, lazer e restaurantes, é uma via estreita. Ouça: