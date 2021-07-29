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Domingos Martins

Ônibus proibidos de circular na Rota do Lagarto aos finais de semana e feriados

Os detalhes são da executiva de projetos do Montanhas Capixabas Convention, Andreia Rosa

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 19:47

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 jul 2021 às 19:47
Pedra Azul, em Domingos Martins
Pedra Azul, em Domingos Martins Crédito: Pedro Cunha
A circulação de ônibus e micro-ônibus de turismo na Rota do Lagarto, na Pedra Azul, está proibida durante sábados, domingos e feriados. É o que prevê um novo decreto do município de Domingos Martins, na região Serrana do Estado. A medida, que passa a funcionar neste sábado (31), é definitiva e foi tomada pela prefeitura em conjunto com a organização Montanhas Capixabas Convention, empresários da região e com a comunidade. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a executiva de projetos do Montanhas Capixabas Convention, Andreia Rosa, explicou que a principal motivação foi a de melhorar a mobilidade de veículos na região. A Rota do Lagarto, zona essencialmente turística, de hotelaria, lazer e restaurantes, é uma via estreita. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Andreia Rosa - 29/07/2021

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