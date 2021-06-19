Ônibus panorâmico de turismo volta a circular em Vitória com roteiro de 8 horas

O "Capixaba Bustour", ônibus panorâmico de turismo de Vitória, voltou a circular pelas ruas da Capital do Espírito Santo neste sábado (19). Suspenso desde o início da pandemia do novo coronavírus, o veículo vai retomar o transporte de turistas pelos cartões-postais da cidade e também de Vila Velha. O ônibus panorâmico vai circular com todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com disponibilização de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial.