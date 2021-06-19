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Ônibus panorâmico de turismo volta a circular em Vitória com roteiro de 8 horas

Ouça detalhes na entrevista com a diretora de turismo da CDTIV, Luzia Toledo

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 12:36

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 jun 2021 às 12:36
Ônibus turístico permite aos passageiros contemplar vários cartões-postais capixabas
Ônibus turístico permite aos passageiros contemplar vários cartões-postais capixabas Crédito: Elizabeth Nader/PMV/Divulgação
O "Capixaba Bustour", ônibus panorâmico de turismo de Vitória, voltou a circular pelas ruas da Capital do Espírito Santo neste sábado (19). Suspenso desde o início da pandemia do novo coronavírus, o veículo vai retomar o transporte de turistas pelos cartões-postais da cidade e também de Vila Velha. O ônibus panorâmico vai circular com todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com disponibilização de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial.
Durante o passeio, que ocorrerá aos sábados e domingos, serão disponibilizados 49 lugares no ônibus, inclusive para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, além da presença de um guia turístico durante todo o trajeto. Os detalhes são da diretora de Turismo da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Luzia Toledo, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Fábio Botacin entrevista Luzia Toledo - 19/06/2021

Serviço do "Capixaba Bustour"

  • Local de partida: Píer de Iemanjá, na Av. Dante Michelini
  • Horário de saída: 9h
  • Horário de retorno: 17h
  • Dias de funcionamento: sábados e domingos
  • Valor: R$ 75
  • Mais informações: (27) 3325-2000 e site www.capixabaturismo.com.br

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