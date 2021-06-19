Ônibus panorâmico de turismo volta a circular em Vitória com roteiro de 8 horas

O "Capixaba Bustour", ônibus panorâmico de turismo de Vitória, voltou a circular pelas ruas da Capital do Espírito Santo neste sábado (19). Suspenso desde o início da pandemia do novo coronavírus, o veículo vai retomar o transporte de turistas pelos cartões-postais da cidade e também de Vila Velha. O ônibus panorâmico vai circular com todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, com disponibilização de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial.
Durante o passeio, que ocorrerá aos sábados e domingos, serão disponibilizados 49 lugares no ônibus, inclusive para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida, além da presença de um guia turístico durante todo o trajeto. Os detalhes são da diretora de Turismo da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Luzia Toledo, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Fábio Botacin entrevista Luzia Toledo - 19/06/2021
Serviço do "Capixaba Bustour"
- Local de partida: Píer de Iemanjá, na Av. Dante Michelini
- Horário de saída: 9h
- Horário de retorno: 17h
- Dias de funcionamento: sábados e domingos
- Valor: R$ 75
- Mais informações: (27) 3325-2000 e site www.capixabaturismo.com.br