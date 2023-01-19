Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • 'Onde Ocê Foi Morar?' é o enredo da Unidos de Jucutuquara para 2023
Carnaval de Vitória

'Onde Ocê Foi Morar?' é o enredo da Unidos de Jucutuquara para 2023

Entre os entrevistados do CBN Cotidiano estão o presidente da agremiação, Rogério Sarmento, Gladson Santos, mestre de Bateria, e Danilo Cezar, intérprete oficial da escola

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 18:07

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

19 jan 2023 às 18:07
Os integrantes da Unidos de Jucutuquara são entrevistados do CBN Cotidiano
Os integrantes da Unidos de Jucutuquara são entrevistados do CBN Cotidiano Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo das próximas semanas, traz como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Nesta quinta-feira (19) os integrantes da escola Unidos de Jucutuquara são os convidados. Entre os entrevistados estão o presidente da agremiação, Rogério Sarmento, Gladson Santos, mestre de Bateria, e Danilo Cezar, intérprete oficial da escola. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Unidos de Jucutuquara - 19-01-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Modal Expo edição de 2025
Feira de logística e comércio exterior espera movimentar R$ 100 milhões no ES
Vital era membro da Comissão Estadual de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo
Morre Luiz Vital, 68 anos, ex-repórter e editor de A Gazeta
Imagem de destaque
10 lanches ricos em proteínas para aumentar a massa muscular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados