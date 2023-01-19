'Onde Ocê Foi Morar?' é o enredo da Unidos de Jucutuquara para 2023

Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo das próximas semanas, traz como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Nesta quinta-feira (19) os integrantes da escola Unidos de Jucutuquara são os convidados. Entre os entrevistados estão o presidente da agremiação, Rogério Sarmento, Gladson Santos, mestre de Bateria, e Danilo Cezar, intérprete oficial da escola. Ouça a conversa completa!