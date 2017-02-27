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Onde investir o seu dinheiro em 2017?

Queda na taxa de juros pode impactar rendimentos, explica o especialista Fernando Galdi

Publicado em 27 de Fevereiro de 2017 às 12:25

Publicado em 

27 fev 2017 às 12:25
Com a promessa do Banco Central de acelerar o ritmo de corte da taxa básica de juros (Selic) nos próximos meses, especialistas já avaliam que a rentabilidade de muitos investimentos pode cair ao longo deste ano de 2017. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o pós-Doutor em Contabilidade e professor universitário, Fernando Galdi, explica que o investidor deve ficar atento não somente à taxa de juros, mas também à inflação e os tributos que incidem sobre os investimentos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Galdi

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