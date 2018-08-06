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ANUÁRIO 2018

Onde estão os melhores ambientes de negócios no Espírito Santo

O Anuário 2018 está sendo lançado nesta segunda-feira (06) pelo jornal A Gazeta

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 ago 2018 às 11:50
Que a estabilidade financeira do Espírito Santo contribui para o ambiente de negócios no estado, isso já é de conhecimento do investidor. Mas onde estão as melhores oportunidades para empreender? O resultado desta pesquisa você encontra no Anuário 2018 do jornal A Gazeta, lançado nesta segunda-feira (06), em Vitória.
Uma das novidades desta edição é o Índice de Ambiente de Negócios do Estado, que é considerado um elemento-chave na definição de estratégias e na construção dos planejamentos socioeconômicos. Foram mapeadas as potencialidades dos municípios capixabas, junto com um diagnóstico das qualidades e fraquezas de cada cidade.
Para chegar a esse indicador econômico, além dos dados disponíveis pelos órgãos púbicos, foram analisadas oito áreas importantes, como: capital humano, mercado, ambiente regulatório, saúde, inovação, segurança, acesso a capital financeiro e infraestrutura.
O anuário aponta onde estão as melhores cidades para se abrir uma empresa e empreender no ES; os melhores ambientes de negócios; maiores PIB’s do Estado; municípios com maior movimentação financeira; municípios com maiores investimentos em saúde; municípios com maiores investimentos em Capital Humano, entre outros itens.
Um dos convidados do lançamento do Anuário 2018 é o economista e comentarista da Rede CBN, Luiz Gustavo Medina. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Gustavo Medina - 06-08-18

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