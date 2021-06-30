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Novo cartão postal do Espírito Santo

Ondas na "Avalanche" carregam o litoral do ES para o mundo; fotógrafo relata experiência

O entrevistado é o fotógrafo e videomaker Gabriel Henriques

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:33

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 jun 2021 às 17:33
O surfista Lucas Medeiros em uma onda Avalanche, no litoral do Espírito Santo
O surfista Lucas Medeiros em uma onda Avalanche, no litoral do Espírito Santo Crédito: Gabriel Henriques
Uma das melhores ondas para serem surfadas no mundo está no Espírito Santo. É a "Avalanche", uma onda gigante que se forma no litoral de Vila Velha. O último domingo (27), dia que a onda teve um dos maiores picos, foi quando o fotógrafo e videomaker capixaba Gabriel Henriques fez registros da Avalanche, a cerca de cinco quilômetros da Praia da Costa. Ao CBN Cotidiano, ele conta como foi a experiência e relata sua relação com o mar. "Nesse fim de semana eu vi meus amigos de infância pegando as maiores ondas da vida deles. Foi a realização de mais um sonho, em um lugar que vivi tanta coisa", afirmou. Ouça a entrevista completa!
Fabio Botacin entrevista Gabriel Henriques - 30/06/2021
Foto com a qual o fotógrafo Gabriel Henriques ganhou o concurso dos Gigantes de Nazaré, em 2019
Foto com a qual o fotógrafo Gabriel Henriques ganhou o concurso dos Gigantes de Nazaré, em 2019 Crédito: Gabriel Henriques

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