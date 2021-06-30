Ondas na "Avalanche" carregam o litoral do ES para o mundo; fotógrafo relata experiência

Uma das melhores ondas para serem surfadas no mundo está no Espírito Santo. É a "Avalanche", uma onda gigante que se forma no litoral de Vila Velha. O último domingo (27), dia que a onda teve um dos maiores picos, foi quando o fotógrafo e videomaker capixaba Gabriel Henriques fez registros da Avalanche, a cerca de cinco quilômetros da Praia da Costa. Ao CBN Cotidiano, ele conta como foi a experiência e relata sua relação com o mar. "Nesse fim de semana eu vi meus amigos de infância pegando as maiores ondas da vida deles. Foi a realização de mais um sonho, em um lugar que vivi tanta coisa", afirmou. Ouça a entrevista completa!
Fabio Botacin entrevista Gabriel Henriques - 30/06/2021