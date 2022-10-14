"Onda verde": estratégia visa dar maior fluidez ao trânsito na Serra

Gargalo para motoristas, o trânsito na Serra passou a contar com uma nova estratégia de mobilidade. O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) do município iniciou uma nova operação para garantir ainda mais a fluidez e segurança do trânsito nas vias em horários de pico. Ao todo, cerca de vinte agentes estarão posicionados estrategicamente em pontos de maior fluxo da cidade. A chamada "onda verde", além de puxar o trânsito, visa garantir que os veículos não obstruam os cruzamentos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, Fábio Alves, detalha as ações.