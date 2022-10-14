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Trânsito

"Onda verde": estratégia visa dar maior fluidez ao trânsito na Serra

Ouça as explicações do diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, Fábio Alves

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 out 2022 às 10:57
BR 101, próximo a Laranjeiras (Serra)
BR 101, próximo a Laranjeiras (Serra) Crédito: Luciney Araújo
Gargalo para motoristas, o trânsito na Serra passou a contar com uma nova estratégia de mobilidade. O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) do município iniciou uma nova operação para garantir ainda mais a fluidez e segurança do trânsito nas vias em horários de pico. Ao todo, cerca de vinte agentes estarão posicionados estrategicamente em pontos de maior fluxo da cidade. A chamada "onda verde", além de puxar o trânsito, visa garantir que os veículos não obstruam os cruzamentos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, Fábio Alves, detalha as ações.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Alves - 14-10-22
Segundo a administração municipal, os agentes ficarão posicionados em pontos como Avenida Norte Sul, Avenida ES-010 (próximo ao Golaço), Avenida Central, e as proximidades do Terminal de Carapina. A operação acontece tanto pela manhã, como a tarde. 

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