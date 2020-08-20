Onda de frio perde força antes de chegar ao ES mas temperaturas caem

Hora de preparar o casaco? Nos últimos dias chamou a atenção a notícia da massa de ar frio que vai causar chuvas, granizo, um frio histórico e até neve pelo país. Ela chegou na terça (19) e entre esta quinta-feira (20) e o sábado (22), a massa de ar deverá atingir todas as áreas do Sul, parte do Centro-Oeste, do Sudeste e o sul da Região Amazônica, causando uma significativa queda de temperatura. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quinta, Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explica os efeitos do evento climático às temperaturas em território capixaba.

"Temos observado que essa frente fria entrou no continente com uma potência muito forte, mas já está avançando pelo território brasileiro e não deve chegar com uma força tamanha por algumas regiões, como no Espírito Santo. Por aqui, ela deve começar a se deslocar entre o final de sexta-feira e o sábado. Aí, a partir do final de semana, a gente deve ter um cenário de diminuição das temperaturas máximas, mudança de direção dos eventos (estarão mais fortes) e agitação marítima".