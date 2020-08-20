Onda de frio perde força antes de chegar ao ES mas temperaturas caem

Hora de preparar o casaco? Nos últimos dias chamou a atenção a notícia da massa de ar frio que vai causar chuvas, granizo, um frio histórico e até neve pelo país. Ela chegou na terça (19) e entre esta quinta-feira (20) e o sábado (22), a massa de ar deverá atingir todas as áreas do Sul, parte do Centro-Oeste, do Sudeste e o sul da Região Amazônica, causando uma significativa queda de temperatura. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quinta, Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explica os efeitos do evento climático às temperaturas em território capixaba.
Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Hugo Ramos - 20-08-20
"Temos observado que essa frente fria entrou no continente com uma potência muito forte, mas já está avançando pelo território brasileiro e não deve chegar com uma força tamanha por algumas regiões, como no Espírito Santo. Por aqui, ela deve começar a se deslocar entre o final de sexta-feira e o sábado. Aí, a partir do final de semana, a gente deve ter um cenário de diminuição das temperaturas máximas, mudança de direção dos eventos (estarão mais fortes) e agitação marítima".