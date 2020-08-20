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fim de semana

Onda de frio perde força antes de chegar ao ES mas temperaturas caem

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explicou os efeitos da "frente fria histórica" no ES

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 17:20

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 ago 2020 às 17:20
Chuva em Vitória nesta quarta-feira Crédito: Luíza Campos
Hora de preparar o casaco? Nos últimos dias chamou a atenção a notícia da massa de ar frio que vai causar chuvas, granizo, um frio histórico e até neve pelo país. Ela chegou na terça (19) e entre esta quinta-feira (20) e o sábado (22), a massa de ar deverá atingir todas as áreas do Sul, parte do Centro-Oeste, do Sudeste e o sul da Região Amazônica, causando uma significativa queda de temperatura. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quinta, Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explica os efeitos do evento climático às temperaturas em território capixaba.
 Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Hugo Ramos - 20-08-20
 
"Temos observado que essa frente fria entrou no continente com uma potência muito forte, mas já está avançando pelo território brasileiro e não deve chegar com uma força tamanha por algumas regiões, como no Espírito Santo. Por aqui, ela deve começar a se deslocar entre o final de sexta-feira e o sábado. Aí, a partir do final de semana, a gente deve ter um cenário de diminuição das temperaturas máximas, mudança de direção dos eventos (estarão mais fortes) e agitação marítima". 
 
 
 
 
 
 
 

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