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Tá frio aí?

Onda de frio atípica atinge ES e meteorologista explica queda na temperatura

A entrevistada é a meteorologista Maria Clara Sassaki, do Climatempo

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 jun 2021 às 17:45
Frente fria tomou o Espírito Santo nesta semana
Frente fria tomou o Espírito Santo nesta semana Crédito: Carlos Alberto Silva
A grande frente fria que chegou no primeiro fim de semana do inverno - e o último de junho - derrubou as temperaturas em todo o Brasil. Na madrugada de amanhã (01), há chance de um novo recorde de frio em Vitória. A menor temperatura do ano até agora foi de 17,3°C e a mínima prevista para amanhã é de 16°C. "É uma onda de frio atípica que há muito tempo não se via", afirmou a meteorologista Maria Clara Sassaki, do Climatempo, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ela explicou que, a partir da semana que vem, a "friaca" já vai embora e as temperaturas voltam a subir.
Fabio Botacin entrevista Maria Clara Sassaki - 30/06/2021

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