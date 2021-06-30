Onda de frio atípica atinge ES e meteorologista explica queda na temperatura

A grande frente fria que chegou no primeiro fim de semana do inverno - e o último de junho - derrubou as temperaturas em todo o Brasil. Na madrugada de amanhã (01), há chance de um novo recorde de frio em Vitória. A menor temperatura do ano até agora foi de 17,3°C e a mínima prevista para amanhã é de 16°C. "É uma onda de frio atípica que há muito tempo não se via", afirmou a meteorologista Maria Clara Sassaki, do Climatempo, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ela explicou que, a partir da semana que vem, a "friaca" já vai embora e as temperaturas voltam a subir.