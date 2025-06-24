Onda de frio a caminho? Saiba como ficarão as temperaturas no ES nesta semana!

A primeira semana do inverno também será marcada pela chegada da terceira onda de frio no Brasil. A previsão é que a friagem dure de segunda-feira (23) até sexta-feira (27). A primeira massa de ar polar do começo da semana vai impactar os três estados da Região Sul e o estado de Mato Grosso do Sul. No Espírito Santo, a previsão é que a queda de temperatura ocorra na quarta-feira (25). A transição do outono para o inverno ocorreu na sexta-feira (20). Em entrevista ao CBN Cotidiano,o meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Ivaniel Forô Maia, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Ivaniel Forô Maia - 24-06-25