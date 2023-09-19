Onda de calor vai impactar o Espírito Santo com temperatura chegando aos 40 graus

O Espírito Santo se despede do inverno nesta semana com a chegada de uma nova onda de calor. Segundo o Incaper, a previsão é de que os termômetros marquem até 40°C neste final de semana que marca o começo da primavera. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Thabata Teixeira de Brito Medeiros explica os motivos da elevação de temperatura e quais os cuidados necessários. Ouça a conversa completa