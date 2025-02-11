Onda de calor não atinge o ES, mas temperatura continuará alta e sem chuva

A semana começou com previsão de (ainda mais) calor para o Espírito Santo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios capixabas podem atingir máxima de até 32º C durante a semana. Além do aumento de temperaturas típico do verão, a estiagem também colabora para o aumento nos termômetros. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista do Inmet Thiago Sousa explica como ficará o clima no Estado. Ouça a conversa completa!