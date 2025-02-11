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Tempo

Onda de calor não atinge o ES, mas temperatura continuará alta e sem chuva

Ouça entrevista com o meteorologista do Inmet, Thiago Sousa

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 fev 2025 às 10:41
Mulher feliz no pôr do sol
Pôr do Sol Crédito: Shutterstock
A semana começou com previsão de (ainda mais) calor para o Espírito Santo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios capixabas podem atingir máxima de até 32º C durante a semana. Além do aumento de temperaturas típico do verão, a estiagem também colabora para o aumento nos termômetros. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista do Inmet Thiago Sousa explica como ficará o clima no Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thiago Sousa - 11-02-25.mp3

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