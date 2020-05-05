Oito mil domicílios do ES vão participar de pesquisa sobre a Covid-19

Funcionário atuando no Censo do IBGE Crédito: Reprodução | Arquivo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) iniciou, nesta semana, a coleta de dados para realizar pela primeira vez a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) Covid, com foco na evolução do novo coronavírus no Brasil. A "Pnad Covid" será feita em parceria com o Ministério da Saúde. O questionário terá 40 perguntas e a primeira divulgação está prevista ainda para o mês de maio. Aqui no Espírito Santo, 53 entrevistadores realizarão a coleta da pesquisa por telefone em cerca de oito mil domicílios. As informações são de Max Athayde Fraga, chefe da Unidade Estadual no IBGE no Espírito Santo. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Max Athayde Fraga - 05-05-20

Fraga explica que as entrevistas duram aproximadamente dez minutos e os moradores que receberem o telefonema podem confirmar a identidade dos agentes de coleta por meio telefone 0800 721 8181 ou do site Respondendo ao IBGE informando nome, matrícula, RG ou CPF do entrevistador. A pesquisa vai revelar a quantidade de pessoas que tiveram os sintomas de Covid-19, como febre, tosse e dificuldade de respirar. Identificará também a parcela da população que procurou atendimento, em que tipo de estabelecimento de saúde e qual o tratamento adotado, entre outras informações.

"Fazemos o pedido para que a população possa atender às ligações e participar das entrevistas. O contato não será físico entre nossos técnicos e população em geral como uma forma, inclusive, de preservar a saúde no momento de pandemia que passamos no país", explica.