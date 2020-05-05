Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Oito mil domicílios do ES vão participar de pesquisa sobre a Covid-19
POR TELEFONE

Oito mil domicílios do ES vão participar de pesquisa sobre a Covid-19

As explicações são de Max Athayde Fraga, chefe da Unidade Estadual no IBGE no Espírito Santo, em entrevista ao CBN Cotidiano

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 17:39

Publicado em 

05 mai 2020 às 17:39
Funcionário atuando no Censo do IBGE Crédito: Reprodução | Arquivo
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) iniciou, nesta semana, a coleta de dados para realizar pela primeira vez a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) Covid, com foco na evolução do novo coronavírus no Brasil. A "Pnad Covid" será feita em parceria com o Ministério da Saúde. O questionário terá 40 perguntas e a primeira divulgação está prevista ainda para o mês de maio. Aqui no Espírito Santo, 53 entrevistadores realizarão a coleta da pesquisa por telefone em cerca de oito mil domicílios. As informações são de Max Athayde Fraga, chefe da Unidade Estadual no IBGE no Espírito Santo. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Max Athayde Fraga - 05-05-20
Fraga explica que as entrevistas duram aproximadamente dez minutos e os moradores que receberem o telefonema podem confirmar a identidade dos agentes de coleta por meio telefone 0800 721 8181 ou do site Respondendo ao IBGE informando nome, matrícula, RG ou CPF do entrevistador. A pesquisa vai revelar a quantidade de pessoas que tiveram os sintomas de Covid-19, como febre, tosse e dificuldade de respirar. Identificará também a parcela da população que procurou atendimento, em que tipo de estabelecimento de saúde e qual o tratamento adotado, entre outras informações.
"Fazemos o pedido para que a população possa atender às ligações e participar das entrevistas. O contato não será físico entre nossos técnicos e população em geral como uma forma, inclusive, de preservar a saúde no momento de pandemia que passamos no país", explica.
O IBGE também explica que a "Pnad Covid" vai apresentar as mudanças no mercado de trabalho neste período de pandemia, abordando questões sobre a prática de home office, os motivos que impediram a busca por emprego e os rendimentos obtidos pelas famílias. Além disso, é destacado que todas as informações coletadas pelo Instituto têm sua confidencialidade garantida pela lei nº 5534/1968, que trata do sigilo da informação e garante que os dados só podem ser utilizados para fins estatísticos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados