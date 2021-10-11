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"Fenômeno de mercado"

Baixa oferta, alta procura: carros usados são vendidos por preços acima da tabela

A entrevista é com Gabriel de Oliveira, especialista no setor automotivo

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 17:54

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

11 out 2021 às 17:54
Carro, veículo, carro preto
O assunto é carro! Crédito: Pexels
"Está acontecendo um fenômeno no mercado de veículos usados". A afirmação é do especialista no setor Gabriel de Oliveira. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou que os carros usados estão passando por um momento de valorização como poucas vezes foi visto. Alguns veículos estão sendo vendidos acima dos preços da tabela FIPE. A explicação está na lei da oferta e da procura. Caiu muito a disponibilidade de carros usados no mercado e a procura está aumentando. Ouça:
Mário Bonella entrevista Gabriel de Oliveira - 11/10/2021

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