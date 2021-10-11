Baixa oferta, alta procura: carros usados são vendidos por preços acima da tabela

"Está acontecendo um fenômeno no mercado de veículos usados". A afirmação é do especialista no setor Gabriel de Oliveira. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele explicou que os carros usados estão passando por um momento de valorização como poucas vezes foi visto. Alguns veículos estão sendo vendidos acima dos preços da tabela FIPE. A explicação está na lei da oferta e da procura. Caiu muito a disponibilidade de carros usados no mercado e a procura está aumentando. Ouça: