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ENTREVISTA

Oferta de vagas de emprego no Sine de Vila Velha caiu quase 50%

O tripé econômico de Vila Velha está baseado na construção civil, comércio e serviço, áreas muito afetadas com a crise que o país atravessa

Publicado em 24 de Agosto de 2015 às 21:57

Publicado em 

24 ago 2015 às 21:57
Em tempos de crise e desemprego, as ofertas de vagas divulgadas pelo Sine são quase como amuleto de sorte, porém justamente devida à conjuntura econômica do país, o Sine sofreu retração de 49,55% no número de vagas - somente neste primeiro semestre.
Segundo o coordenador do Sine de Vila Velha, Ricardo Reis, na comparação com o mesmo período (janeiro a julho) do ano passado, o número de vagas ofertas caiu significativamente: "O mercado perdeu 1.351 vagas só no município de Vila Velha, neste período". Ainda de acordo com Ricardo, a procura por emprego cresceu assustadoramente. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Ricardo Reis - 24-08-15

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