Oferta de vagas de emprego no Sine de Vila Velha caiu quase 50%

Em tempos de crise e desemprego, as ofertas de vagas divulgadas pelo Sine são quase como amuleto de sorte, porém justamente devida à conjuntura econômica do país, o Sine sofreu retração de 49,55% no número de vagas - somente neste primeiro semestre.

Segundo o coordenador do Sine de Vila Velha, Ricardo Reis, na comparação com o mesmo período (janeiro a julho) do ano passado, o número de vagas ofertas caiu significativamente: "O mercado perdeu 1.351 vagas só no município de Vila Velha, neste período". Ainda de acordo com Ricardo, a procura por emprego cresceu assustadoramente. Ouça na íntegra: