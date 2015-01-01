Ocupação Social e retomada da capacidade de investimento do Estado

O governador eleito do Espírito Santo, Paulo Hartung, que tomou posse na tarde desta quinta-feira (1º), em sua primeira entrevista do ano à Rádio CBN Vitória, fala sobre os desafios do seu terceiro mandato à frente do Executivo Estadual. Hartung destaca que 2015 será um ano de reequilíbrio das finanças, da retomada da capacidade do Estado de investimento com recursos próprios.