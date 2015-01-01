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Ocupação Social e retomada da capacidade de investimento do Estado

Estas são algumas das medidas anunciadas por Hartung para o seu terceiro mandato

Publicado em 01 de Janeiro de 2015 às 12:35

Publicado em 

01 jan 2015 às 12:35
O governador eleito do Espírito Santo, Paulo Hartung, que tomou posse na tarde desta quinta-feira (1º), em sua primeira entrevista do ano à Rádio CBN Vitória, fala sobre os desafios do seu terceiro mandato à frente do Executivo Estadual. Hartung destaca que 2015 será um ano de reequilíbrio das finanças, da retomada da capacidade do Estado de investimento com recursos próprios.
Nesta entrevista, cedida antes da posse na tarde desta quinta, ele detalha também o plano de ocupação social, uma das medidas anunciadas para a área de Segurança Pública. Ouça:
Entrevista - Fernanda - Vilmara - Paulo Hartung - 39.49s - 01-01-15

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