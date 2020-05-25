Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ocupação de UTIs em 90% fará com que governo adote medidas drásticas
COVID-19

Ocupação de UTIs em 90% fará com que governo adote medidas drásticas

O alerta é do secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffman

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:14
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffman, explicou que, caso a ocupação de leitos de UTIs para coronavírus chegue a 90%, o governo passará a adotar medidas mais drásticas. Na Grande Vitória, até o momento, a média é de 88,58%. Em caso de medidas extremas, o comércio volta a ser fechado e a circulação de pessoas passa a ocorrer apenas para aqueles que atuam em atividades essenciais.
Hoffman informou que o Espírito Santo adquiriu 160 novos respiradores, sendo que 60 deles já estariam disponíveis a partir desta segunda-feira (25) para hospitais que atuam no tratamento da Covid-19, entre eles o DR. Jaime Santos Neves, na Serra. No entanto, destacou o secretário, o Espírito Santo chegará a 700 leitos de UTI somente para coronavírus, mas as medidas não serão suficientes se não houver adesão da população ao isolamento social. "A nossa sensação é de enxugar gelo", desabafou. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffman - 25-05-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados