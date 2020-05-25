Ocupação de UTIs em 90% fará com que governo adote medidas drásticas

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffman, explicou que, caso a ocupação de leitos de UTIs para coronavírus chegue a 90%, o governo passará a adotar medidas mais drásticas. Na Grande Vitória, até o momento, a média é de 88,58%. Em caso de medidas extremas, o comércio volta a ser fechado e a circulação de pessoas passa a ocorrer apenas para aqueles que atuam em atividades essenciais.