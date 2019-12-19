Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ocupação de 90% nos hotéis da Grande Vitória para a chegada de 2020
Réveillon

Ocupação de 90% nos hotéis da Grande Vitória para a chegada de 2020

Sindicato estima ocupação de 90% nos hotéis da Grande Vitória

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 20:21

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 dez 2019 às 20:21
 
Queima de fogos em Camburi, no réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A procura por hotéis aumenta com as festas de final de ano. Na Grande Vitória, alguns deles já não possuem mais vagas, principalmente na orla de Camburi. Muitos meios de hospedagem investem em diferenciais para atrair o cliente e se preparam para alta ocupação neste período. Segundo dados do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do ES (Sindihoteis-ES), a previsão de ocupação é de 70% a 90%. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a Secretária-executiva do Sindihoteis, Luciana Daum Machado, confirma os números e diz que a região ainda conta com muita procura por famílias das cidades do Espírito Santo, mas é visível o crescimento de turistas de outro estados.
"A divulgação aumentou sobre a queima de fogos por aqui. O Ano Novo tem a tradição das pessoas assistirem à queima de fogos com os pés na areia, na praia. E isso tem aumentado por aqui. Tem hotéis em Camburi que não possuem mais vagas", afirma.
Ouça mais na entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Luciana Dal Machado - 19-12-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados