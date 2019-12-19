Ocupação de 90% nos hotéis da Grande Vitória para a chegada de 2020

A procura por hotéis aumenta com as festas de final de ano. Na Grande Vitória, alguns deles já não possuem mais vagas, principalmente na orla de Camburi. Muitos meios de hospedagem investem em diferenciais para atrair o cliente e se preparam para alta ocupação neste período. Segundo dados do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do ES (Sindihoteis-ES), a previsão de ocupação é de 70% a 90%. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a Secretária-executiva do Sindihoteis, Luciana Daum Machado, confirma os números e diz que a região ainda conta com muita procura por famílias das cidades do Espírito Santo, mas é visível o crescimento de turistas de outro estados.