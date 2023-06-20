Ocorrências e reclamações de barulho: como acionar o Disque-Silêncio na Capital

Na Grande Vitória não são raros os relatos de moradores que se queixam do alto volume de bares, restaurantes, carros de som, condomínios e até obras. Na Capital Vitória, por exemplo, entre os bairros com mais reclamações em 2023 (janeiro a maio) estão Jardim Camburi (463), Jardim da Penha (427), Praia do Canto (286) e Centro (180). Ao todo, foram 2.966 queixas no período. Bares, restaurantes, quiosques, residências, condomínios, carros e caixas de som portáteis, obras de construção civil estão entre as principais queixas. Segundo a prefeitura de Vitória, as denúncias são analisadas pelas equipe da administração municipal e os estabelecimentos que descumprem as normas são notificados. Se persistirem desrespeitando a legislação, são multados e podem até serem fechados. Em áreas residenciais, a tolerância é de 50 decibéis, das 22 às 7 horas, ou 55 decibéis entre as 7 e 22 horas. Já nas proximidades de zonas comerciais, são permitidos até 65 decibéis durante o dia e 55 a noite. O canal de denúncia é o 156. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente de Vitória Tarcísio Foeger, fala sobre o assunto.