Ocorrências e reclamações de barulho: como acionar o Disque-Silêncio na Capital

Na Grande Vitória não são raros os relatos de moradores que se queixam do alto volume de bares, restaurantes, carros de som, condomínios e até obras. Na Capital Vitória, por exemplo, entre os bairros com mais reclamações em 2023 (janeiro a maio) estão Jardim Camburi (463), Jardim da Penha (427), Praia do Canto (286) e Centro (180). Ao todo, foram 2.966 queixas no período. Bares, restaurantes, quiosques, residências, condomínios, carros e caixas de som portáteis, obras de construção civil estão entre as principais queixas. Segundo a prefeitura de Vitória, as denúncias são analisadas pelas equipe da administração municipal e os estabelecimentos que descumprem as normas são notificados. Se persistirem desrespeitando a legislação, são multados e podem até serem fechados. Em áreas residenciais, a tolerância é de 50 decibéis, das 22 às 7 horas, ou 55 decibéis entre as 7 e 22 horas. Já nas proximidades de zonas comerciais, são permitidos até 65 decibéis durante o dia e 55 a noite. O canal de denúncia é o 156. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente de Vitória Tarcísio Foeger, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcísio Foeger - 20-06-23.mp3
VILA VELHA:
Bairros com mais reclamações em 2023 (janeiro a maio): Praia da Costa (277), Praia de Itaparica (173), Praia de Itapuã (106), Barramares (57), Soteco (54).
Principais queixas: Bares, restaurantes, casas e condomínios.
Volume permitido: O limite de decibéis é definido por zoneamento previsto no Plano Diretor Municipal (PDM), e não por faixa horária. Há vários indicadores, variando de 35, em zona de especial interesse ambiental, a 70, em zona de especial interesse empresarial.
Como denunciar: Pelo canal 162
SERRA:
Bairros com mais reclamações em 2023 (janeiro a abril): Laranjeiras, Colina de Laranjeiras, Feu Rosa, Carapina, Novo Horizonte, Jardim Tropical. Não foi informada a quantidade por bairro, mas, no total, foram 527 reclamações para o disque-silêncio nesse período.
Principais queixas: Carros de som, caixas de som na rua, residências.
Volume permitido: São permitidos 55 decibéis durante o dia e 50, à noite, em áreas residenciais.
Como denunciar: As denúncias podem ser feitas pelo 99951-2321. Na segunda, das 8h às 18h, e de terça a domingo, das 7h a 1h
CARIACICA:
Bairros com mais reclamações em 2023 (janeiro a abril): Vila Palestina, Jardim América, Alto Lage, Campo Grande, Santana. Não foi informada a quantidade de queixas no município, nem por bairro.
Principais queixas: Residência, bar, carro de som, distribuidora de bebidas, festa na rua
Volume permitido: Definido conforme o zoneamento, variando de 35 decibéis (áreas de residências rurais) a 70 decibéis (predominantemente industrial)
Como denunciar: Pelos canais 162 e 0800-283-92-55
[fonte: A Gazeta]