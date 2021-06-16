Ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas agora pode ser registrada on-line

Ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas agora deve ser registrada on-line Crédito: Freepik

Os acidentes de trânsito sem vítimas ocorridos nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana não são mais atendidos presencialmente pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Desde esta terça-feira (15), o Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito (BOAT) desses casos pode ser feito de forma on-line e gratuita. Para isso, foi desenvolvido um sistema de boletim eletrônico pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, em parceria com a PMES. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explica que o sistema possibilita o registro de acidentes de trânsito sem vítima, ou seja, que não tenha causado qualquer dano físico aos envolvidos, por meio da declaração do próprio cidadão, que vai substituir o preenchimento manual do formulário pelo policial e suprimir o atendimento presencial no posto policial para esse tipo de ocorrência. Acompanhe!

Givaldo aponta que o tempo do condutor será otimizado, já que não precisará mais se deslocar para realizar o registro do acidente sem vítimas e o efetivo do BPTran poderá ser direcionado para o reforço das operações de fiscalização de trânsito. Ele destaca que o boletim pode ser solicitado em diversas situações, como, por exemplo, para ser apresentado à seguradora, sempre que houver necessidade. No entanto, o diretor-geral esclarece que a ferramenta não pode ser utilizada em casos que envolvam veículo de transporte de produtos perigosos, do qual houve avaria ao compartimento de carga a granel, derramamento ou vazamento do produto, e veículos públicos que tenham provocado dano ao meio ambiente ou ao patrimônio público.

Segundo Givaldo Vieira, o novo Boletim deverá ser estendido no próximo mês para todos os municípios do Estado.

COMO FAZER

Em caso de acidente sem vítimas, o artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que o condutor deverá adotar providências para remover o veículo do local, quando for necessário para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito.

Para registrar a ocorrência nos cinco municípios contemplados até o momento (Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana), o condutor de algum dos veículos envolvidos ou testemunha deverá acessar o site www.detran.es.gov.br ou o site https://pm.es.gov.br/ e clicar no serviço 'Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito (BOAT), que também estará disponível em um banner na capa do site do Detran-ES. O interessado será direcionado para o “Acesso Cidadão”, página que reúne serviços e programas do Estado do Espírito Santo. Caso ainda não tenha uma conta, será necessário criá-la.

Nas páginas seguintes, o cidadão deverá preencher a identificação do condutor e informações sobre os veículos envolvidos, a ocorrência e avarias verificadas. Após conferência e liberação da declaração em caso de conformidade, que serão feitas de forma eletrônica pela equipe do BPTran, o cidadão será informado via e-mail da aprovação da declaração, com a respectiva geração do Boletim de Ocorrência, que será impresso no próprio site do Detran-ES ou da Polícia Militar, no mesmo endereço eletrônico onde o usuário realizou o registro.