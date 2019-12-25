Observação de baleias reforça turismo no ES e atrai estrangeiros

Um dos destaques do turismo capixaba neste ano foi o turismo de observação de baleias. E não pense que são apenas os turistas capixabas que movimentaram o setor. Até turistas internacionais, direto de países como Itália e Finlândia, marcaram presença na saída pra ver as baleias. O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, explica em entrevista à Rádio CBN Vitória como o setor de turismo da capital, e também do Espírito Santo, acaba ganhando mais atratividade com a temporada de avistamento. "Nós temos oportunidade de avistamento quando elas estão indo para o banco de recifes de Abrolhos, e quando estão voltando para a Antártica", diz. Ouça a entrevista!