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TRÂNSITO

Obras no viaduto da Segunda Ponte começam na próxima segunda-feira

Ouça entrevista com o diretor-geral do DER, Luiz Cesar Maretto

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 fev 2020 às 11:14
A partir da próxima segunda-feira (02), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) dará início as obras de recuperação do viaduto Governador Gerson Camata, que dá acesso à Segunda Ponte. 
Em entrevista à rádio CBN Vitória desta sexta-feira (28), o diretor-geral do DER, Luiz Cesar Maretto, explicou que para evitar transtornos aos motoristas, o trabalho será executado entre 22h e às 5h. Durante o serviço, haverá sempre uma das pistas liberadas para a passagem de veículos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 28-02-20

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