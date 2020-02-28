Obras no viaduto da Segunda Ponte começam na próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (02), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) dará início as obras de recuperação do viaduto Governador Gerson Camata, que dá acesso à Segunda Ponte.

Em entrevista à rádio CBN Vitória desta sexta-feira (28), o diretor-geral do DER, Luiz Cesar Maretto, explicou que para evitar transtornos aos motoristas, o trabalho será executado entre 22h e às 5h. Durante o serviço, haverá sempre uma das pistas liberadas para a passagem de veículos.