Obras no Parque da Prainha entram na reta final para a Festa da Penha

Em obras desde abril de 2023, o Parque da Prainha, em Vila Velha, segundo a Prefeitura, está em fase de acabamento. Alguns atrasos, como por exemplo as chuvas de verão, fizeram com que o prazo inicial tivesse de ser adiado. Com previsão de entrega para a Festa da Penha 2024, o parque passará a contar com espaço para eventos, banheiros, área gastronômica, parquinho, academia popular e ciclovia. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras de Vila Velha, Menara Cavalcante, atualiza o andamento das obras no local. Ouça a conversa completa!