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Vila Velha

Obras no Parque da Prainha entram na reta final para a Festa da Penha

Ouça entrevista com a secretária de Obras de Vila Velha, Menara Calvacante

Publicado em 05 de Março de 2024 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mar 2024 às 10:48
Parque da Prainha
Obras no Parque da Prainha,em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Em obras desde abril de 2023, o Parque da Prainha, em Vila Velha, segundo a Prefeitura, está em fase de acabamento. Alguns atrasos, como por exemplo as chuvas de verão, fizeram com que o prazo inicial tivesse de ser adiado. Com previsão de entrega para a Festa da Penha 2024, o parque passará a contar com espaço para eventos, banheiros, área gastronômica, parquinho, academia popular e ciclovia. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras de Vila Velha, Menara Cavalcante, atualiza o andamento das obras no local. Ouça a conversa completa! 
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ E PATRICIA VALLIM - MENARA CAVALCANTE - 05-03-24
O Parque da Prainha tem 42,5 mil metros quadrados e as obras de reforma e requalificação do espaço tiveram início em 19 de abril de 2023. O investimento de R$ 12,7 milhões. 
As melhorias de infraestrutura incluem a construção de espaço para apresentações de eventos, banheiros, área gastronômica, com 852,11m², parquinho para crianças (381,90m²), local destinado aos animais de estimação (420,60m²), academia popular com equipamentos em aço inox (275,96 m²), pistas de caminhada e de corrida, ciclovia ao redor do parque (2.829,12m²), ampla área gramada para piquenique e circulação, fonte interativa, entre outros atrativos.

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