Obras no Canal da Costa começam: o que muda na região?

Na quarta-feira (16) da última semana, a Prefeitura de Vila Velha iniciou, em parceria com o governo do Estado, as obras para fechamento e revitalização do Canal da Costa, na região da Praia da Costa, logo abaixo da alça da Terceira Ponte. O projeto elaborado é voltado para a construção do Parque Linear, um espaço com áreas de lazer, pista de skate, quadra poliesportiva, campo de futebol, parques infantis, estacionamento e outras áreas comuns. Além dos pontos de lazer, o projeto ainda prevê a instalação de sistemas para bombeamento de água do valão. As obras foram iniciadas dois dias após a morte de um homem que caiu com um carro no canal e um dia após uma outra pessoa se ferir ao se desequilibrar e cair no mesmo local.
Com as obras, como a região vai ficar? Ouça detalhes na entrevista com Menara Cavalcante, secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Cavalcante - 24-04-25.mp3