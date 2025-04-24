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Vila Velha

Obras no Canal da Costa começam: o que muda na região?

Ouça entrevista com Menara Cavalcante, secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 11:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 abr 2025 às 11:04
Matéria sobre esgoto em Vila Velha
Canal da Costa Crédito: Fernando Madeira
Na quarta-feira (16) da última semana, a Prefeitura de Vila Velha iniciou, em parceria com o governo do Estado, as obras para fechamento e revitalização do Canal da Costa, na região da Praia da Costa, logo abaixo da alça da Terceira Ponte. O projeto elaborado é voltado para a construção do Parque Linear, um espaço com áreas de lazer, pista de skate, quadra poliesportiva, campo de futebol, parques infantis, estacionamento e outras áreas comuns. Além dos pontos de lazer, o projeto ainda prevê a instalação de sistemas para bombeamento de água do valão. As obras foram iniciadas dois dias após a morte de um homem que caiu com um carro no canal e um dia após uma outra pessoa se ferir ao se desequilibrar e cair no mesmo local.
Com as obras, como a região vai ficar? Ouça detalhes na entrevista com Menara Cavalcante, secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Menara Cavalcante - 24-04-25.mp3

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