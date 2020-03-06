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MOBILIDADE URBANA

Obras na Terceira Ponte vão começar pela construção da ciclovia

Ouça entrevista com o secretário Estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 06 de Março de 2020 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2020 às 11:27
O edital para contratação dos projetos e das obras para ampliação da capacidade da Terceira Ponte e implantação da ciclovia, com barreiras de proteção foi publicado nesta sexta-feira (06), no Diário Oficial.
O projeto, que contempla ciclovias, três faixas em cada sentido e muro de proteção de prevenção a suicídios deve começar a ser colocado em prática até o final deste ano ou início de 2021, com previsão de conclusão em três anos. Em entrevista à rádio CBN Vitória, Fábio Damasceno, secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, adiantou que as obras começam pela ciclovia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 06-03-20

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