Obras na Terceira Ponte vão começar pela construção da ciclovia

O edital para contratação dos projetos e das obras para ampliação da capacidade da Terceira Ponte e implantação da ciclovia, com barreiras de proteção foi publicado nesta sexta-feira (06), no Diário Oficial.

O projeto, que contempla ciclovias, três faixas em cada sentido e muro de proteção de prevenção a suicídios deve começar a ser colocado em prática até o final deste ano ou início de 2021, com previsão de conclusão em três anos. Em entrevista à rádio CBN Vitória, Fábio Damasceno, secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, adiantou que as obras começam pela ciclovia.