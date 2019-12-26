Obras na Terceira Ponte começam no segundo semestre de 2020

Em entrevista nesta quinta-feira (26) à rádio CBN Vitória, o governador do Espírito Santo fez um balanço do seu primeiro ano deste novo mandato. Na área de mobilidade urbana, Casagrande confirmou para janeiro próximo o lançamento do edital de obras de ampliação da Terceira Ponte, cujas obras devem ser iniciadas até o segundo semestre. Caberá também a Agência Reguladora dos Serviços Públicos definir como se dará o equilíbrio financeiro do contrato. Casagrande descartou a possibilidade da concessionária Rodosol ter o seu contrato renovado ou prorrogado.