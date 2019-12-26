Obras na Terceira Ponte começam no segundo semestre de 2020

Em entrevista nesta quinta-feira (26) à rádio CBN Vitória, o governador do Espírito Santo fez um balanço do seu primeiro ano deste novo mandato. Na área de mobilidade urbana, Casagrande confirmou para janeiro próximo o lançamento do edital de obras de ampliação da Terceira Ponte, cujas obras devem ser iniciadas até o segundo semestre. Caberá também a Agência Reguladora dos Serviços Públicos definir como se dará o equilíbrio financeiro do contrato. Casagrande descartou a possibilidade da concessionária Rodosol ter o seu contrato renovado ou prorrogado.
O governador também falou sobre o aquaviário, com a promessa do serviço começar a operar em 2021 e sobre o Cais das Artes, cujos obras devem ser retomadas e concluídas em 2020.
Sobre o funcionalismo público, a promessa de garantir anualmente a reposição da inflação no salário do servidor e de corrigir distorções salariais como na carreira dos praças da Polícia Militar.
Confira nesta entrevista outros destaques: concursos públicos, Fundo Soberano, eleições municipais e relação com os Poderes, segurança pública, obras de saneamento e macrodrenagem e sistema penitenciário.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 26-12-19.mp3