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Praia do Canto

Obras na ciclovia da Avenida Rio Branco começam nesta terça (19)

O serviço deverá estar completo em 270 dias, ou seja, cerca de 9 meses

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 12:13

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

19 jul 2022 às 12:13
Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória
Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
As obras de reurbanização e implantação da ciclovia na Avenida Rio Branco, no trecho da Praia do Canto serão iniciadas nesta terça-feira (19). O investimento é de R$ 3,5 milhões, com prazo de conclusão de 270 dias (quase nove meses). A obra faz parte do Plano Vitória, com investimentos de R$ 1 bilhão até 2024, lançado em setembro do ano passado pelo prefeito Lorenzo Pazolini. A ciclovia tem extensão de um quilômetro e ligará a ciclovia da Ponte Ayrton Senna com a ciclovia da Rio Branco, no bairro Santa Lúcia.
A obra será dividida em etapas com intervenções sempre em trechos de 50 metros, com o trânsito livre de veículos em duas faixas de tráfego nos dois sentidos da via. É importante ressaltar que as vagas de estacionamento do trecho em obras serão temporariamente usadas como faixas de tráfego. Portanto, não será possível parar os veículos nesses pontos. Quem explica os detalhes da obra é o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - MARCELO OLIVEIRA - 19-07-22

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