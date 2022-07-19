Obras na ciclovia da Avenida Rio Branco começam nesta terça (19)

As obras de reurbanização e implantação da ciclovia na Avenida Rio Branco, no trecho da Praia do Canto serão iniciadas nesta terça-feira (19). O investimento é de R$ 3,5 milhões, com prazo de conclusão de 270 dias (quase nove meses). A obra faz parte do Plano Vitória, com investimentos de R$ 1 bilhão até 2024, lançado em setembro do ano passado pelo prefeito Lorenzo Pazolini. A ciclovia tem extensão de um quilômetro e ligará a ciclovia da Ponte Ayrton Senna com a ciclovia da Rio Branco, no bairro Santa Lúcia .

A obra será dividida em etapas com intervenções sempre em trechos de 50 metros, com o trânsito livre de veículos em duas faixas de tráfego nos dois sentidos da via. É importante ressaltar que as vagas de estacionamento do trecho em obras serão temporariamente usadas como faixas de tráfego. Portanto, não será possível parar os veículos nesses pontos. Quem explica os detalhes da obra é o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira. Ouça a conversa completa!