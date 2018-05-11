Obras na BR 262 vão começar com a construção de uma nova ponte

Começam as obras de duplicação de um trecho de 7,2 KM da BR 262, entre os quilômetros 49 e 56. O canteiro de obras já está instalado no trevo de Paraju, em Marechal Floriano. Segundo o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Halpher Luiggi, apesar das obras estarem liberadas neste trecho, a primeira intervenção será alguns quilômetros a frente, entre os KMs 69 e 70, nas imediações da ponte da Casa da Bica. No local será construída uma nova ponte e a atual demolida, em virtude da deterioração da estrutura.

Halpher Luiggi também adiantou que a expectativa do Dnit é continuar com os investimentos do governo federal em duplicação do trecho até o quilômetro 71. Mas segundo ele, parte dos recursos precisa ser garantido no orçamento da União de 2019. Até 2019 também deverá estar concluído um novo modelo de concessão para o trecho da rodovia, que desta vez se estenderá até Belo Horizonte.

O diretor-geral do Dnit também explicou que o estudo de concessão prevê, além da duplicação, obras como a construção de uma nova ponte sobre o Rio Jucu e uma variante entre as cidades de Viana e Domingos Martins.