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DUPLICAÇÃO DE RODOVIA

Obras na BR 262 vão começar com a construção de uma nova ponte

Segundo o DNIT, a medida é emergencial por conta do estado de conservação de uma ponte em Marechal Floriano

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 12:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mai 2018 às 12:34
Começam as obras de duplicação de um trecho de 7,2 KM da BR 262, entre os quilômetros 49 e 56. O canteiro de obras já está instalado no trevo de Paraju, em Marechal Floriano. Segundo o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Halpher Luiggi, apesar das obras estarem liberadas neste trecho, a primeira intervenção será alguns quilômetros a frente, entre os KMs 69 e 70, nas imediações da ponte da Casa da Bica. No local será construída uma nova ponte e a atual demolida, em virtude da deterioração da estrutura. 
Halpher Luiggi também adiantou que a expectativa do Dnit é continuar com os investimentos do governo federal em duplicação do trecho até o quilômetro 71. Mas segundo ele, parte dos recursos precisa ser garantido no orçamento da União de 2019. Até 2019 também deverá estar concluído um novo modelo de concessão para o trecho da rodovia, que desta vez se estenderá até Belo Horizonte. 
O diretor-geral do Dnit também explicou que o estudo de concessão prevê, além da duplicação, obras como a construção de uma nova ponte sobre o Rio Jucu e uma variante entre as cidades de Viana e Domingos Martins.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ralph Luigi - 11-05-18

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