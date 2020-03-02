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INTERVENÇÃO

Obras na alça da Segunda Ponte a partir de sexta

Serviço deve ser finalizado em três dias e vai interditar parcialmente o trânsito

Publicado em 02 de Março de 2020 às 15:36

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

02 mar 2020 às 15:36
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai iniciar, na sexta-feira (06), as obras de substituição das juntas de dilatação da alça da Segunda Ponte que dá acesso ao município Cariacica. As intervenções vão acontecer até o domingo (08) e vão interditar parcialmente o trecho. As informações são do superintendente do Dnit, Romeu Scheibe Neto, em entrevista à CBN Vitória. Nesta segunda (02), começaram as obras no viaduto Governador Gerson Camata, que dá acesso à Segunda Ponte por Vila Velha. As intervenções acontecem entre 22h e 5h para não impactar o trânsito. Saiba mais:
Entrevista - Lucas Valadão - Romeu Scheibe Neto - 02-03-20

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