Obras na alça da Segunda Ponte a partir de sexta

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai iniciar, na sexta-feira (06), as obras de substituição das juntas de dilatação da alça da Segunda Ponte que dá acesso ao município Cariacica. As intervenções vão acontecer até o domingo (08) e vão interditar parcialmente o trecho. As informações são do superintendente do Dnit, Romeu Scheibe Neto, em entrevista à CBN Vitória. Nesta segunda (02), começaram as obras no viaduto Governador Gerson Camata, que dá acesso à Segunda Ponte por Vila Velha. As intervenções acontecem entre 22h e 5h para não impactar o trânsito. Saiba mais: