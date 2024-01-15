Obras do viaduto na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, iniciam nesta segunda-feira (15)

As obras do viaduto na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, começam nesta segunda-feira (15). As primeiras intervenções incluirão a abertura de vias de acesso da pista central para a marginal e vice-versa. Durante a construção da estrutura, ajustes e interdições serão implementados. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras, Weverton Moraes , fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa !

De acordo com a previsão da Secretaria Municipal de Obras de Cariacica, espera-se que o viaduto, o primeiro desde a municipalização da via, seja concluído em dois anos. Com 700 metros de extensão e oito metros de altura no eixo central, a estrutura contará com diversos elementos, como muros de escamas, ciclovia, calçada cidadã, sinalização, iluminação em LED e drenagem. Cerca de 120 mil veículos trafegam diariamente na Avenida Mário Gurgel. A obra é uma parceria da Prefeitura de Cariacica e do governo do Estado, totalizando quase R$ 50 milhões em investimentos.