Obras do viaduto na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, iniciam nesta segunda-feira (15)

As obras do viaduto na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, começam nesta segunda-feira (15). As primeiras intervenções incluirão a abertura de vias de acesso da pista central para a marginal e vice-versa. Durante a construção da estrutura, ajustes e interdições serão implementados. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras, Weverton Moraes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Weverton Moraes - 15-01-24
De acordo com a previsão da Secretaria Municipal de Obras de Cariacica, espera-se que o viaduto, o primeiro desde a municipalização da via, seja concluído em dois anos. Com 700 metros de extensão e oito metros de altura no eixo central, a estrutura contará com diversos elementos, como muros de escamas, ciclovia, calçada cidadã, sinalização, iluminação em LED e drenagem. Cerca de 120 mil veículos trafegam diariamente na Avenida Mário Gurgel. A obra é uma parceria da Prefeitura de Cariacica e do governo do Estado, totalizando quase R$ 50 milhões em investimentos.
PARA QUEM SEGUE NO SENTIDO VIANA
- Após o trevo de Alto Lage, os condutores deverão acessar a via lateral próximo ao semáforo do Superatacado Sempre Tem. Um novo acesso será aberto após o posto São Cristóvão.
- Quem segue do trevo de Alto Lage e deseja acessar a Expedito Garcia permanecerá na pista central. A entrada para a Rua Bolivar de Abreu permanece inalterada.
- O acesso da Avenida Kleber Andrade para a Rua Bolivar de Abreu será fechado. Alternativas incluem seguir pela via lateral em direção a Viana e acessar a Expedito Garcia pela entrada do Posto Valentin ou utilizar a rotatória próximo ao estádio.
- Após o semáforo em frente à empresa Águia Branca, os condutores deverão acessar a via lateral pelo novo acesso próximo à empresa Nova Center.
- Saídas da região de Campo Grande permanecem sem alterações. Uma alternativa sugerida é utilizar a Expedito Garcia até o final, passar pelo INSS e acessar a Avenida Alice Coutinho para contornar o trânsito. Alguns semáforos terão o tempo ajustado para minimizar o impacto no trânsito.