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Em Vila Velha

Obras do Parque da Manteigueira entram na etapa final para reabertura em 2026

Ouça detalhes na entrevista com a secretária de Meio Ambiente do município, Isabela Igreja

Publicado em 27 de Dezembro de 2025 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2025 às 11:07
Parque do Morro da Manteigueira, na Glória, em Vila Velha
Parque do Morro da Manteigueira, na Glória, em Vila Velha Crédito: Everton Thiago/PMVV
Fechado desde junho de 2023, o Parque da Manteigueira, no bairro da Glória, em Vila Velha, está prestes a ser reaberto ao público. A previsão é de que a partir de fevereiro de 2026, o local volte a receber visitantes.
Com as melhorias, o parque passa a oferecer um modelo de visitação com estrutura de recepção, controle de acesso e circuito de trilhas e mirantes naturais. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Meio Ambiente do município, Isabela Igreja, conta o que o público pode esperar do espaço a partir do próximo ano.
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - ISABELA IGREJA - 27-12-25

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