Obras do Parque da Manteigueira entram na etapa final para reabertura em 2026

Fechado desde junho de 2023, o Parque da Manteigueira, no bairro da Glória, em Vila Velha, está prestes a ser reaberto ao público. A previsão é de que a partir de fevereiro de 2026, o local volte a receber visitantes.

Com as melhorias, o parque passa a oferecer um modelo de visitação com estrutura de recepção, controle de acesso e circuito de trilhas e mirantes naturais. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Meio Ambiente do município, Isabela Igreja, conta o que o público pode esperar do espaço a partir do próximo ano.