Obras do Mercado Municipal de Cariacica avançam; conheça os detalhes

As obras de construção do primeiro Mercado Municipal de Cariacica, em Itacibá, estão em andamento. No local, as estruturas e paredes dos boxes já estão adiantadas e o telhado também já foi instalado. De acordo com informações da administração municipal, os operários realizam execução de alvenaria e reboco interno nas áreas de alimentação, banheiros e cozinhas, além de fazer o revestimento e a pintura em toda a área interna. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Weverton Moraes - 16-04-24
O Mercado Municipal da cidade contará com três restaurantes, 65 lojas (boxes), espaços de convivência e duas praças de alimentação, entre outros espaços. "Quando finalizado, o Mercado Municipal terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída. O terreno onde o Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído tem uma área total de 3.100 metros quadrados e é localizado na Rodovia Governador José Sette, próximo ao Terminal de Itacibá", informa a prefeitura. A previsão de entrega das obras é junho deste ano. Ouça a conversa completa!