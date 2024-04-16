Obras do Mercado Municipal de Cariacica avançam; conheça os detalhes

As obras de construção do primeiro Mercado Municipal de Cariacica, em Itacibá, estão em andamento. No local, as estruturas e paredes dos boxes já estão adiantadas e o telhado também já foi instalado. De acordo com informações da administração municipal, os operários realizam execução de alvenaria e reboco interno nas áreas de alimentação, banheiros e cozinhas, além de fazer o revestimento e a pintura em toda a área interna. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, fala sobre o assunto.