Obras do artista plástico Rodrigo Dutra valorizam paisagens capixabas

As belezas capixabas representadas por meio da arte. O artista plástico Rodrigo Dutra trocou a administração para viver da Arte, enquanto profissão. Autodidata, trabalha no mercado há 14 anos, há nove anos abriu um espaço cultural e possui destaque no cenário nacional e internacional. Seu repertório é bastante variado, com obras como pinturas, artes conceituais, esculturas, murais que seguem uma linha contemporânea e tendências internacionais com valores culturais do Espírito Santo.
Seu trabalho costuma misturar técnicas e formas às suas obras, valorizando a cultura regional do estado. O Convento da Penha, símbolo maior da iconografia capixaba, aparece de forma recorrente no trabalho de Rodrigo, funcionando como uma assinatura.
O artista conta que passou a observar o regionalismo quando participou de eventos importantes pelo Brasil e notou o quanto aspectos culturais são valorizados em outros estados. Desde então, passou a ter como desejo abordar em suas obras o Espírito Santo.
Entre os pontos tradicionais capixabas, além do Convento da Penha, Dutra já destacou a Terceira Ponte, Cinco Pontes, Pedra da Cebola, Frade e a Freira, entre outros. Em entrevista ao CBN Vitória, o artista Rodrigo Dutra traz mais detalhes da sua obra. Confira!
Entrevista - John Gomes - Rodrigo Dutra - 15-09-18.mp3