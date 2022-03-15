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Mobilidade Urbana

Obras do Aquaviário de Vitória começam pela Praça do Papa

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira

Publicado em 15 de Março de 2022 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mar 2022 às 10:48
Consulta pública quer saber opinião da população sobre o Aquaviário GV
Crédito: Governo ES/Divulgação
O governo do Estado e a Prefeitura de Vitória chegaram a um acordo na última sexta-feira (11) sobre as obras para implantação do Sistema Aquaviário na Capital, que devem ser iniciadas pela Praça do Papa. A previsão é que o município receba dois terminais de embarque e desembarque: o da Praça do Papa e outro na Rodoviária. A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que, com a assinatura do Termo de Compromisso, “as obras de construção dos pontos de embarque e desembarque em Vitória devem começar em breve. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernnda Queiroz - Marcelo de Oliveira - 15-03-22
O estudo de Impacto de Vizinhança (IEV), também exigido pela Prefeitura de Vitória, será desenvolvido e entregue em paralelo com as obras, conforme já acordado.

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