Obras do Aquaviário de Vitória começam pela Praça do Papa

O governo do Estado e a Prefeitura de Vitória chegaram a um acordo na última sexta-feira (11) sobre as obras para implantação do Sistema Aquaviário na Capital, que devem ser iniciadas pela Praça do Papa. A previsão é que o município receba dois terminais de embarque e desembarque: o da Praça do Papa e outro na Rodoviária. A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que, com a assinatura do Termo de Compromisso, “as obras de construção dos pontos de embarque e desembarque em Vitória devem começar em breve. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, fala sobre o assunto.