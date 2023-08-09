Obras de reforma começam nos armazéns do Porto de Vitória

Os galpões do Porto de Vitória, agora concedidos para a Vports (antiga Codesa), serão reformados. A destinação para o espaço ainda não foi definida, mas há a possibilidade de parte da área ser destinada para atividades para a população, como entretenimento e cultura. O prazo de entrega da reforma é de um ano. Nesse período será definida a exploração do local. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Vports, Ilson Hulle, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Ilson Hulle - 09-08-23
A reforma englobará etapas de recuperação estrutural, tratamento de patologias do concreto, infiltrações e reforma das estruturas. A primeira etapa contempla o reforço estrutural dos armazéns e prédios.
A primeira fase do projeto contempla limpeza e tratamento de fachadas, além do reforço estrutural. A cor será escolhida em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, retratando as cores originais dos armazéns à época de sua construção.
As estruturas dos armazéns foram construídas nas décadas 40 e 50, o que remete ao século passado devido à arquitetura singular, que foi parcialmente mantida ao longo dos anos. A equipe da VPorts está em fase de estudos para definir a finalidade dos armazéns, após a conclusão das obras, prevista para maio de 2024.