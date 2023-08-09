Obras de reforma começam nos armazéns do Porto de Vitória

Armazéns da Codesa no cais comercial do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação

Os galpões do Porto de Vitória, agora concedidos para a Vports (antiga Codesa), serão reformados. A destinação para o espaço ainda não foi definida, mas há a possibilidade de parte da área ser destinada para atividades para a população, como entretenimento e cultura. O prazo de entrega da reforma é de um ano. Nesse período será definida a exploração do local. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Vports, Ilson Hulle, fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Ilson Hulle - 09-08-23

A reforma englobará etapas de recuperação estrutural, tratamento de patologias do concreto, infiltrações e reforma das estruturas. A primeira etapa contempla o reforço estrutural dos armazéns e prédios.

A primeira fase do projeto contempla limpeza e tratamento de fachadas, além do reforço estrutural. A cor será escolhida em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, retratando as cores originais dos armazéns à época de sua construção.