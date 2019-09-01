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MOBILIDADE URBANA

Obras de manutenção na Segunda Ponte começam na próxima semana

A reforma incluirá as estruturas do Viaduto do Príncipe, que se estende de Vila Velha à alça de acesso à BR-262 e liga o trecho à Segunda Ponte

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 09:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2019 às 09:55
As obras de manutenção do trecho estadual da Segunda Ponte começam na próxima semana. A expectativa é de que todo o trabalho dure aproximadamente 300 dias, segundo o Diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Cesar Maretto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto Coura - 02-09-19
A manutenção incluirá as estruturas do Viaduto do Príncipe, que se estende de Vila Velha à alça de acesso à BR-262 e liga o trecho à Segunda Ponte. Para manter a fluidez do trânsito, parte das intervenções, como a pavimentação asfáltica, será executada durante a noite e madrugada.
A parte em obras se estenderá por aproximadamente 1,5 quilômetros. O projeto prevê serviços de recuperação e proteção das estruturas, remoção e instalação de guarda-corpo, substituição do revestimento asfáltico existente, novas sinalizações (horizontal e vertical), juntas de dilatação, recuperação, readequação dos dispositivos de drenagem existentes e remanejamento de postes de iluminação pública.
Vale lembrar que na parte que compete ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no trecho da estrutura que fica sobre o mar, como já destacado aqui na rádio CBN Vitória, as obras de recuperação devem durar 12 meses.

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